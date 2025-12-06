На Болотной площади проходит благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Его центральным событием станет ярмарка с товарами некоммерческих организаций. Она будет работать 6 и 7 декабря с 09:00 до 22:00.

В столице открылся зимний благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он проходит 6 и 7 декабря в арт-павильоне «Фабрика подарков» проекта «Сделано в Москве» на Болотной площади. На фестивале можно найти подарки для всей семьи, подготовиться к встрече Нового года и поддержать тех, кому сейчас нужно особое внимание. Ознакомиться с программой можно на сайте.

«Фестиваль — это уникальная площадка, объединяющая неравнодушных людей, волонтеров, НКО. Это место, где добрые дела находят отклик и поддержку. Надеемся, что каждый гость почувствует себя частью большого благотворительного события и присоединится к помощи тем, кто в ней сейчас особенно нуждается», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Центральное событие фестиваля — ярмарка с товарами некоммерческих организаций. Она будет работать оба дня с 09:00 до 22:00. На ярмарке представлены особенные товары. Например, браслеты, броши и другие украшения, созданные детьми, приехавшими на лечение в Москву из разных регионов России, и мамами, которые находятся рядом с ними в больницах. Творчество помогает подопечным Международного союза помощи и поддержки пациентов отвлечься от лечения и поверить в свои силы. Все собранные средства направят на продолжение занятий для детей, которые во время лечения находятся далеко от своих семей.

Еще один участник — автономная некоммерческая организация «Гильдия мастеров», которая занимается сохранением и развитием народных художественных промыслов. На ярмарке организация представила связанные детьми игрушки по образам персонажей русских народных сказок.

Центр ремесел «Семейные традиции» привез на ярмарку ватные игрушки, созданные профессиональными мастерами и мамами детей с инвалидностью. Москвичи смогут не только купить их, но и узнать про технологию изготовления. Найти на маркете также можно товары зоозащитных организаций: одежду, товары для хобби с изображением четвероногих обитателей приютов, игрушки для животных.

Посетители фестиваля смогут и сами создать новогодний сувенир. На мастер-классах, организованных фондами, гости сделают елочные украшения из природных материалов, ароматическое саше и свечи, а также распишут деревянную игрушку или одежду. Участие в мероприятиях бесплатное и не требует предварительной записи. Все необходимые материалы предоставят организаторы, а готовые работы можно будет забрать домой.

Важной частью фестиваля стала благотворительная акция «Добрая елка». На площадке установлено дерево, украшенное шарами с желаниями подопечных НКО. Любой желающий может снять шарик с заветной мечтой ребенка, перейти по куар-коду на сайт и оставить заявку на ее исполнение.

Кроме того, гостям фестиваля предлагают поддержать военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. В специальном боксе «Ход добра» можно оставить для них настольные игры: шахматы, шашки, домино.

На площадке также работает звездный маркет с эксклюзивными вещами любимых артистов, музыкантов, блогеров и медиаперсон. Все средства от продажи пойдут в пользу благотворительных программ. Среди участников маркета — Митя Фомин, Елена Кулецкая, Александр Цыпкин, группа Zoloto и другие.

А еще здесь открыта фотозона, где можно сделать праздничные снимки на память. Для гостей проводят квест про добрые дела столицы, организовали снежный тир и боулинг. А на катке четыре раза в день проходит яркое представления: в 11:30, 14:00, 17:30 и 20:00.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.