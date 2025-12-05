Москвичей предупредили о похолодании

В Москве грядет похолодание. Насколько снизится температура и ждать ли настоящих зимних морозов, «Российской газете» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 6 декабря, столбики термометров еще будут держаться в районе плюс 2-4 градусов. Небо будет облачным, возможны небольшие дожди. Холодать начнет уже на следующий день, в воскресенье. Температура опустится до 0 градусов, местами в столице пойдет мокрый снег. В понедельник Москва и область окажутся под влиянием циклона, осадки будут снежными, на дорогах образуется гололед, предупреждает Леус. Метеоролог допускает временное появление в мегаполисе снежного покрова, но надолго он не останется.

В середине следующей недели москвичи застанут очередную волну потепления. Столбики термометров поднимутся до плюс 1-3 градусов, а к выходным температура может достичь плюс 7 градусов. Полноценный снежный покров сформируется в столичном регионе только в третьей декаде декабря.