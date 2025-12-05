Архитектор предложил построить в Москве 72-этажную башню в виде двуглавого орла

В России предложили построить 72-этажную башню в форме двуглавого орла, которая станет многофункциональным культурным и технологическим центром. Об этом NEWS.ru заявил архитектор Александр Сефре Занд.

По замыслу автора, здание будет символизировать связь между культурой, архитектурой и цифровыми технологиями, а также послужит платформой для взаимодействия России со странами Ближнего Востока. Проект планируется представить на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

«Это будет своеобразный центр соединения культуры, архитектуры, компьютерных технологий — таким хабом, который поможет взаимодействию всех этих сфер», — пояснил Занд.

