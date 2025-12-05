Названы наиболее загруженные участки дорог в Москве вечером 5 декабря

Движение на автомобильных дорогах в Москве к вечеру пятницы, 5 декабря, оценивается в семь баллов. Средняя скорость потока составляет 27 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Наиболее интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Лужнецкой эстакады в обоих направлениях, внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская, а также на улице Новый Арбат в направлении центра.

— На движение влияют погодные условия, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП. За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 20 декабря в Москве откроют шесть новых выделенных полос на 29 маршрутах, где ежедневно совершается почти 180 тысяч поездок. Эти полосы позволят автобусам и электробусам не зависеть от пробок, увеличат скорость движения в 2–3 раза и снизят количество ДТП в среднем на 25 процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на севере столицы вдоль МЦД-3 построят новую дорогу. Старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики, факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков назвал этот проект «очень важным для местной связанности».