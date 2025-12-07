Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве до +5 °С

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что во второй половине следующей недели в Москве может потеплеть до +5 °С.

«В начале недели в ночные часы будет морозец до -1...-3 °С. В дневные часы температура будет находиться в пределах около 0 °С, не исключено, что со слабым минусом 0...-2 °С», — заявил он в беседе с aif.ru.

Как отметил Ильин, во второй половине недели начнёт теплеть. Ожидается до +5 °С днём, но ночью местами сохранятся заморозки до -2 °С.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с 360.ru рассказал, что снег выпадет в столице в середине следующей недели, но долго он не продержится.