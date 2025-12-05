Необычные «ледяные волосы» заметили в лесу под Москвой

В лесу в подмосковном Щелкове заметили необычное природное явление, которое называют «ледяной шерстью» или «ледяными волосами». Об этом рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

© Вечерняя Москва

Это особый вид льда, который образуется на гниющей древесине и выглядит, как тонкие волоски. Эти «волосы» могут достигать длины до 20 сантиметров и даже закручиваться в «локоны», но при этом они очень хрупкие.

— Ключевым фактором образования «ледяных волос» является присутствие определенного вида гриба — Exidiopsis effusa. Он способствует формированию этих тонких структур и препятствует их быстрой рекристаллизации в более крупные кристаллы, — рассказали специалисты.

По словам экспертов, условия для появления таких «волос» появились благодаря природным аномалиям в регионе, например, высокая влажность, температура воздуха чуть ниже 0 градусов, отсутствие сильного ветра и влажная гниющая древесина лиственных пород, говорится в публикации.

Это не первый раз, когда в России замечают это явление. Например, в прошлом году в Курской области условия также располагали к появлению «ледяной шерсти». Кадры необычной находки россиянка разместила в соцсетях.