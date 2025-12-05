Москвичей призвали готовиться к погодным качелям

С 8 по 14 декабря в Москве будут чередоваться мороз и тепло. Подготовиться к погодным качелям призвал жителей столицы синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, пишет NEWS.ru.

«В столичном регионе в начале недели с 8 по 14 декабря подморозит и насыпет снега, но зимняя погода закончится быстро. Через несколько дней снова начнется потепление, а снегопады превратятся в дожди», — рассказал метеоролог.

В понедельник и вторник, 8 и 9 декабря, воздух прогреется до нуля — плюс двух градусов, ожидает Ильин. Ночью столбики термометров покажут до минус двух градусов. При этом может идти снег, подчеркнул синоптик.

Среда, 10 декабря, станет переломным днем, с которого начнется потепление. На следующий день столбики термометров могут показать двухзначные цифры со знаком плюс. Однако в выходные может снова похолодать.

«Днем 12 декабря потепления ждать не приходится: температура воздуха будет в районе минус двух градусов. При переменной облачности местами пройдет снег с дождем. В воскресенье погода днем составит не выше плюс одного градуса», — спрогнозировал Ильин.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что снег в Москве выпадет 10-12 декабря. При этом осадки не будут сильными, и устойчивый покров в столице не сформируется.