Собянин открыл Московский центр фотоники в ОЭЗ «Технополис «Москва»

В столице открылся Московский центр фотоники — первое в мире производство фотонных интегральных схем, созданное сразу на трех технологиях. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что проект реализовали по поручению президента совместно с Минпромторгом, а запуск провели вместе с Антоном Алихановым. По словам Собянина, изделия, которые будут выпускать в Зеленограде, позволят увеличить скорость передачи данных и станут основой для внедрения технологий пятого поколения, развития беспилотного транспорта и современных центров обработки данных. Он добавил, что это укрепит технологический суверенитет страны за счет перехода на отечественную компонентную базу.

Центр оснащен передовым оборудованием и первые месяцы будет работать в тестовом режиме, после чего планирует выпускать до 500 тысяч изделий в год. Также на площадке создают испытательную лабораторию микроэлектроники, которая должна заместить большую часть услуг зарубежных центров.

— Запуск лаборатории намечен на I квартал 2026 года. В ней разместят более 70 единиц высокотехнологичных приборов и оборудования для проведения анализов особо чистых химических сред и испытаний электронной компонентной базы, а также сертификации материалов и компонентов, — написал Собянин в блоге в МАХ.

