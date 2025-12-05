Биолог объяснил появление большого числа крыс на улицах Москвы

Большое количество крыс выбралось на улицы Москвы в преддверии холодов в поисках пропитания. Дело в том, что в зависимости от сезона кормовая база грызунов меняется. Об этом в пятницу, 5 декабря, рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

— Сейчас вся земля оголилась, и мы все их видим хорошо, тоже это фактом является. Визуально мы их стали сейчас больше замечать, — передает слова специалиста агентство городских новостей «Москва».

После прихода холодов в городах России участились случаи, когда крысы проникают внутрь автомобилей. Грызуны повреждают днище, сиденья и проводку, а иногда обустраивают места для кормления в моторном отсеке.

Еще в ноябре в Подмосковье жители обнаружили настоящее «крысиное королевство» во дворе одного из жилых комплексов. Жильцы регулярно замечают газон, изрытый многочисленными норами, и отмечают активность крыс на территории.

