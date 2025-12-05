Москвичам пообещали снежную кашу

На следующей неделе в Москве выпадут первые зимние осадки, и на дорогах появится снежная каша. Такую погоду пообещала жителям столицы главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет «Ридус».

Синоптик ожидает, что мокрый снег выпадет во вторник, 9 декабря. При этом к концу недели вернутся положительные температуры — они возможны даже ночью. Поэтому выпавший снег превратится в кашу, а затем и вовсе растает.

«Настоящей зимней погоды следует ждать уже только в последней декаде декабря», — заключила Позднякова.

Именно в это время в столице может сформироваться постоянный снежный покров, спрогнозировала метеоролог. В Москве заметно похолодает, и погода в мегаполисе в Новый год обещает быть по-настоящему зимней. До этого в городе выпадет лишь слабый снег, который не задержится на улицах надолго.