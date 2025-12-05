В Москве назвали опасные участки МКАД, где застревают фуры

Названы наиболее опасные участки МКАД, которые во время снегопада и гололедицы не могут преодолеть трейлеры.

По данным департамента транспорта Москвы, это участок от Варшавского до Киевского шоссе, съезд на Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов и другие. Всего 11 участков, наибольшее их число на юго-западе города. Застревают фуры здесь из-за уклонов поверхности, на которой во время неблагоприятных погодных условий образуется гололедица. Большегрузы на скользкой поверхности теряют сцепление с дорогой, буксуют, блокируют движение, что создает локальные заторы и повышает риск ДТП.

"На помощь водителям большегрузов в снегопады на МКАД приходят экипажи Дорожного патруля ЦОДД, в том числе 8 КАМАЗов. За все время своей работы они помогли водителям фур более 800 раз, в том числе буксировали застрявшие машины, чтобы освободить движение", - отметил Максим Ликсутов.

Водителям большегрузов посоветовали строить маршруты с учетом прогноза погоды и времени суток и по возможности объезжать сложные участки. А также возить с собой противоскользящие цепи на колеса для преодоления уклонов.