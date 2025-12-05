Первый в России беспилотный поезд метро готовится к выходу на пути

Первый беспилотный поезд московского метро готовят к выходу на линии. В департаменте столичного транспорта отметили, что пилотный этап его эксплуатации должен стартовать на БКЛ в декабре 2025 года. На этом этапе специалисты намерены проверить корректность работы ключевых технологий, обеспечивающих безопасность и устойчивость движения.

Отмечается, что в состав тестируемого функционала войдут системы автоматического контроля падения на пути, позволяющие фиксировать появление людей или посторонних предметов, а также комплексы машинного зрения, которые должны выявлять аномалии при движении поезда. Дополнительно проверят качество обмена данными между подвижным составом и диспетчерским центром, что важно для оперативного реагирования на любые нестандартные ситуации.

Подчеркивается, что тестирование будет проводиться на составе серии «Москва» и только в ночные часы. В департаменте уточняют, что на раннем этапе поезд будет перемещаться без пассажиров и под наблюдением машиниста, чтобы специалисты могли тщательно оценить работу всех систем и при необходимости оперативно доработать алгоритмы.

Также сообщается, что в стратегических планах столичных властей предусмотрено создание к концу 2026 года полностью функционирующего образца беспилотного поезда. Предполагается, что такой состав сможет работать в автономном режиме, соблюдая интервалы движения, принятые в московском метро, передает Telegram-канал Дептранса.

Ранее московские специалисты подвели итоги работы беспилотного трамвая за первые три месяца эксплуатации.