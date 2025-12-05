Назван срок прихода снега в Москву

Снег в Москве ожидается 10-12 декабря, но осадки не будут сильными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега», — заявил синоптик.

Он добавил, что говорить о формировании снежного покрова в столице еще рано. На данный момент сложно спрогнозировать, будет ли снег в Московском регионе на Новый год.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что серое небо и другие эффекты текущей погоды в Москве способствуют развитию депрессии. В том числе настроение жителей столицы может ухудшиться из-за отсутствия снега.