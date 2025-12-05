Москвичей и туристов пригласили на фестиваль «Путешествие в Рождество»

С 12 декабря по 11 января на 35 площадках Москвы пройдет ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество».

Развлекательную программу подготовили с учетом предложений, отправленных жителями столицы через платформу «Город идей». Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Для посетителей проведут мастер-классы, спортивные мероприятия, новогодние представления и концерты. Отдельное внимание уделят благотворительным инициативам. Так, по доброй традиции в рамках фестиваля организуют сбор подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России, — добавила заммэра.

Юных посетителей научат делать елочные игрушки, а во время «Волшебной чеканки» мастера покажут, как создавались дореволюционные металлические украшения. Любителей зимних видов спорта ждут на тренировках и матчах по керлингу, командных эстафетах и хоккейных встречах.

Световые тоннели украсили столицу в преддверии Нового года. На Никитском бульваре смонтировали инсталляцию «Хрустальный тоннель», на нем вместо прежних розовых светодиодов установили тепло-белые и добавили горизонтальные элементы в виде сосулек.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2026 году новогодние праздники станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней. Чиновник назвал такую ситуацию «беспрецедентной» для зимних каникул.