На московских ярмарках пройдет акция «Подвешенный мандарин»

С 5 декабря в Москве стартует благотворительная акция «Подвешенный мандарин». Посетители ярмарок могут купить фрукты и положить их в специальные корзины, после чего их передадут нуждающимся через благотворительные фонды.

© Вечерняя Москва

Фрукты станут символическим подарком жителям приграничных территорий и участникам специальной военной операции. Акция напоминает итальянскую традицию caffè sospeso, когда кофе заранее оплачивают для тех, кто не может его купить.

Мероприятие продлится до 26 декабря на 20 ярмарках в разных районах Москвы. Найти ближайшую площадку можно на интерактивной карте проекта «Зима в Москве».

Организаторы подчеркнули, что часть фруктов отправится детям в больницы и детские дома Донецкой и Луганской народных республик, а другая часть — бойцам на передовую. Акция призвана дать горожанам возможность проявить щедрость и создать новогоднее чудо вместе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, важно обеспечивать максимально комфортные условия, включая поддержание оптимальной температуры тела и возможность отдыха. Для этих целей столичные предприниматели сейчас отправляют бойцам удобную обувь и стельки, осенне-зимнюю одежду, а также одеяла и подушки.