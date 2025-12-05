Каким будет декабрь в Москве и когда выпадет снег: прогнозы синоптиков

Переход от календарной осени к зиме в столице прошел без резких перепадов температур. Он был настолько мягким, что пока у москвичей нет ощущения, что зима и правда пришла. Как долго она планирует задерживаться в этом году и какой в целом будет, «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

Перед началом каждого сезона в интернете появляются практически не меняющиеся год от года новости о предстоящих рекордах. Если на носу лето, обязательно будут проскакивать заметки о том, что оно ожидается небывалым, самым теплым за всю историю. Асфальт, мол, будет плавиться, и всему городу придется прятаться от зноя под кондиционерами. Зимы же, наоборот, обещают суперхолодными и суперснежными. К сожалению, погода не так предсказуема, как современные источники информации. Заранее узнать, что зима будет самой холодной или самой теплой в истории, нельзя, но синоптики все же говорят о неких аномалиях, отклонениях от нормы, которые ожидаются в будущем сезоне.

— Начнем с того, что предстоящий декабрь будет теплым за счет первой половины месяца, потому что температура в эти дни будет выше нормы, — рассказывает Татьяна Позднякова. — Большая часть дневных значений температуры у нас окажется слабоположительной. По предварительному прогнозу, в середине месяца у нас пройдут снегопады, будет наблюдаться волна холода, поэтому снег какое-то время у нас продержится.

Сохранится ли он до конца месяца — уже другой вопрос.

— Я думаю, что сохранится, — делится мнением эксперт, — потому что следующая волна теплой погоды ожидается немного на другом уровне: то есть ночью будет отрицательная температура, а днем около нуля. Снег будет уплотняться, подтаивать, но, судя по прогнозам, в Новый год мы без него не останемся. Нельзя заранее прогнозировать, сколько снега будет: 5 сантиметров, 10 или 15. Но важно то, что он не растает в конце декабря, подчеркивает метеоролог.

Прошлая зима удивила всех чрезвычайно теплой погодой. Будет ли она в этом году такой же аномальной?

— В прошлом году декабрь и январь действительно были необычными, — говорит Татьяна Позднякова. — В январе среднесуточная температура была около 0 градусов, то есть аномалия, отклонение от нормы шесть с лишним градусов. А это большая редкость. Предварительные прогнозы говорят, что столь крупных аномалий предстоящей зимой у нас не будет, но тем не менее они положительные в течение всех зимних месяцев.

Что касается прогноза погоды на ближайшие дни, то на этой неделе мы все время будем находиться на периферии антициклона либо вблизи его центра. Существенных колебаний атмосферного давления и температурного режима не ждем. Первая половина недели у нас без осадков, ночная температура слабоотрицательная — около нуля, дневная — слабоположительная. Расчеты показывают, что 5 и 6 декабря будут какие-то осадки, хотя, быть может, и несущественные, причем в дневное время. Ночная температура около нуля, дневная будет положительной — в пределах +2…+4 градусов. В общем, пока погода останется теплой, какой была и в ноябре.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос»:

— По долгосрочному прогнозу, грядущий декабрь в целом будет очень теплым: среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины, в том числе и в Центральной России, ожидается на 3–5 градусов выше климатической нормы. Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) с опозданием более чем на месяц наступит в лучшем случае только во второй половине декабря. Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пентады (пятидневки) месяца.

