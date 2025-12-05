В Москве перед новым годом установили более 10 световых тоннелей

Световые тоннели украсили столицу в преддверии Нового года. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Специалисты АО «ОЭК» смонтировали более десяти световых тоннелей, в том числе на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, Манежной и Триумфальной площадях, — подчеркнул Бирюков.

Один из самых популярных тоннелей создали на Тверском бульваре. 100-метровую конструкцию в прошлом году сделали мультимедийной — на ее поверхности можно транслировать различные фигуры.

На Никитском бульваре смонтировали инсталляцию «Хрустальный тоннель», на нем вместо прежних розовых светодиодов установили тепло-белые и добавили горизонтальные элементы в виде сосулек. На Триумфальной площади появился световой тоннель длиной 38 метров, передает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные специалисты украшают город не только для Нового года, но и для всего зимнего сезона. Глава столицы также обратился к жителям с предпраздничным напутствием.

Мэр Москвы до этого сообщил, что в 2025 году в столице обновили около 700 улиц, включая три вылетные магистрали. Также специалисты привели в порядок территории у 41 транспортного объекта, среди которых две станции метро, семь станций МЦД и четыре транспортных узла.