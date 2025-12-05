Москвичи увидели завораживающее суперлуние

Яркое природное явление не давало спать этой ночью тысячам любителей астрономии и небесных красот. Последнее в этом году суперлуние было видно во многих регионах мира - от Европы и Азии до Латинской Америки.

© ТВ Центр

В Москве пик пришёлся на два часа ночи. Декабрьская "Холодная Луна", именно так ее называют неофициально, постепенно меняла цвет - от огненно-красного до молочного и серебристо-белого.

Спутник Земли приблизился к нашей планете на минимальное расстояние и казался больше и светлее, чем обычно. В Северном полушарии подобного по яркости суперлуния не будет вплоть до 2042 года. Полюбоваться уникальным зрелищем можно ещё в ближайшие две ночи.