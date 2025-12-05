Синоптик Шувалов: снег в Москве выпадет 10-12 декабря

Снег в Москве может пойти 10-12 декабря, но он будет не сильным. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"По тому развитию синоптических процессов, которые мы видим на прогностических материалах, есть вероятность того, что снежок (пройдет – прим.ред.) на рубеже 10-12-го числа. Это будет очень слабый снег, не снегопад, от силы сантиметр снега", - уточнил Шувалов.

Глава прогностического центра также сообщил, что говорить об осадках, которые смогут сформировать зимний снежный покров пока преждевременно. По крайней мере сейчас сложно спрогнозировать, по его словам, будет ли снег в Московском регионе на Новый год или нет.

До этого синоптик рассказал, что снег в Москве можно ждать не раньше, чем в середине декабря. По его мнению, есть высокая вероятность того, что до середины месяца сохранятся небольшие положительные температуры без существенных осадков. Возможен снег, но постоянного снежного покрова не ожидается.