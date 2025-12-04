Синоптик: температура воздуха в Москве в декабре будет выше климатической нормы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что декабрь в столичном регионе, скорее всего, будет тёплым — с температурой на три — пять градусов выше климатической нормы.

«Для примера: ноябрь закончился с результатом в 4,5 градуса выше климатической нормы и был тёплым прямо как в первой половине осени — октябре. Судя по развитию атмосферных процессов, то же самое ждёт декабрь», — заявил он в беседе с 360.ru.

Атмосферное давление в течение большей части декабря в основном будет выше нормы и стабилизируется под конец третьей декады месяца.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что здоровый человек во время магнитных бурь не испытывает сложностей, поэтому его питание может не отличаться от обычного дня, но в случае каких-то отклонений стоит ограничить стимулирующие напитки.