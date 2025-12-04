Путин назвал Москву одним из лучших городов мира

Москва — один из лучших городов мира и к Новому году будет выглядеть по-настоящему сказочно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в беседе с представителями India Today и Aaj Tak, прибывшими в российскую столицу перед его визитом в Индию.

«Я много где побывала, но ничего подобного никогда не видела. Я как будто в сказке оказалась», — призналась одна из участниц беседы о Москве.

Путин посоветовал ей задержаться в Москве «на пару недель».

«И тогда вы почувствуете, что вы находитесь действительно в сказке… Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира», — заметил Путин.

Президент также посоветовал индийским гостям побывать в других крупных городах, в частности в Санкт-Петербурге, который он назвал «уникальным» и подчеркнул, что это его родной город.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф также назвал Москву удивительным городом в разговоре с Путиным.