Сергунина: Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет по всей Москве

С 12 декабря зимних мероприятий в Москве будет еще больше - с этого дня начнется главный праздник зимы - фестиваль "Путешествие в Рождество". Он пройдет сразу на 35 площадках, где подготовили программу для всей семьи, с учетом пожеланий москвичей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© Российская Газета

По ее словам, в городе можно будет посетить мастер-классы, спортивные мероприятия, концерты и новогодние шоу. "Отдельное внимание уделят благотворительным инициативам. Так, по доброй традиции в рамках фестиваля организуют сбор подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России", - уточнила заммэра.

Напомним, павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает" уже открылись на 31 площадке. Жители города могут передать волонтерам самые необходимые вещи и подарки, подписать открытки, которые получат бойцы.

Ребятишкам жители города приносят сладости, мягкие игрушки, настолки, книги, наборы для творчества и канцелярские принадлежности, а для военнослужащих - теплые вещи и средства личной гигиены.

Юным гостям фестиваля предложат принять участие в творческих мастер-классах, например, расписать зимними сюжетами елочные шары или смастерить советские игрушки в виде каруселей, курантов, персонажей сказок. На кулинарных уроках приготовит салат оливье, пирожки с яблоками и корицей, кекс с сухофруктами.

Как же не пропустить на фестивале все самое интересное? Можно, например, прогуляться по маршруту квеста "Путешествие за подарком мечты" и не только посмотреть на зимний город, но и познакомятся с рождественскими обычаями и традициями разных регионов страны.