Карты «Тройка» с изображением главного корпуса РГБ появились в Москве

В столице выпущены тематические транспортные карты «Тройка» с изображением Российской государственной библиотеки (РГБ), сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Российская государственная библиотека – важная часть культурной жизни страны. В ее фондах хранится около 200 млн изданий. Тематические карты «Тройка» напомнят пассажирам о значении этого уникального места, ставшего символом академических знаний по самым разным дисциплинам», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что московский транспорт и РГБ уже реализуют совместные проекты. В их числе – обновленный сервис «Книги в метро» и подборки произведений в приложении «Свет».