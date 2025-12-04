Лось пощипал траву у московского метро и попал на видео

В Москве у станции Московского центрального кольца (МЦК) «Белокаменная» заметили крупного лося, щиплющего траву. Видео с животным опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Животное увидели на участке между пешеходной дорогой и проезжей частью на территории парка «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы, где находится станция МЦД.

Ранее в подмосковном городе Дмитрове поймали лося по кличке Леха, живущего на территории бывшего экскаваторного завода. Горожане часто подкармливали лося. Животное решили перевезти в парк «Лосиный остров».

Также москвичи встречали лосей в районе Новогиреево — один из них плавал в Кошачьем пруду.