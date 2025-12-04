Мединского пригласили в Московский зоопарк познакомиться с капибарами

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова пригласила помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и его семью познакомиться с капибарами.

Пост об этом появился в ее Telegram-канале.

«Как здорово, когда мы, взрослые, продолжаем учиться и открывать для себя целые миры — будь то история мундира или, как в вашем случае, существование капибар», — написала она.

Акулова добавила, что готова лично встретить помощника российского лидера с семьей в зоопарке и провести экскурсию.

4 декабря Мединский в разговоре с журналистами признался, что до недавнего времени был уверен: слово «капибара» относится к игрушкам, а не к реальным животным. По его словам, он представлял себе нечто «мохнатое, похожее на Чебурашку».

Мединский отметил, что узнал правду от дочери, которая показала ему фотографии капибар. Он добавил, что теперь собирается увидеть этих животных лично и планирует пойти на экскурсию вместе с дочерью.