Жителей Москвы предупредили о мокром снеге и дожде

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал мокрый снег и дождь в Москве 5 декабря.

Как он сказал, сегодня столичный регион останется на периферии малоподвижного антициклона, который начнёт постепенно сдавать свои позиции.

«В такой ситуации небо продолжат закрывать плотные облака и местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +2…+4 °С, по области 0…+4 °С. Ветер южный 1—6 м/с.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал похолодание в Москве во второй половине декабря.