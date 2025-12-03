Собянин прокомментировал шутку о метро до Санкт-Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал шутку о постройке метро от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами Собянину сообщили, что жители Санкт-Петербурга «ждут, когда до них достроят Московский метрополитен». По словам мэра столицы, такой проект пока не планируется, однако идет постройка высокоскоростной магистрали (ВСМ).

«До Питера мы строим высокоскоростную магистраль, я думаю, этого проекта нам хватит, более чем достаточно. <...> Правительство Российской Федерации по полной занимается этой программой, все регионы – Москва, Питер, Московская область, Тверская область, Новгородская, Псковская – вовлечены в этот проект. Очень сложный, но надеюсь, все срастется», — заявил он.

