Собянин прокомментировал мнение Уиткоффа о Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24» прокомментировал мнение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о столице.

«Я думаю, нас волнуют оценки москвичей в большей степени, чем американцев», — сказал градоначальник.

Он выразил недоумение, почему иностранцы до сих пор удивляются виду Москвы и имеют неправильные представления о ней. Мэр связал это с недостаточной информированностью жителей других стран.

Уиткофф передвигается по Москве на Aurus

Уиткофф восхитился Москвой во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Спецпосланник поделился впечатлениями от прогулки по российской столице.