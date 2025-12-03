Москвичам рассказали о морозах и тумане на этой неделе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказала, что до конца этой недели — до 7 декабря — морозов в столице России не ожидается.

© Мослента

Она отметила, что характер погоды существенно не изменится. Будет облачно, ночью — небольшие осадки, морось или мелкий снежок. Днем москвичей ждет небольшой дождик, похожий на морось. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем — будет слабо положительная.

Атмосферное давление до понедельника, 8 декабря, включительно ожидается высокое. Будет преобладать южный, затем юго-восточный ветер. «Пока что никаких намеков на морозы ниже минус 5 градусов и осадков в виде снега. Пока про снег говорить рано», — спрогнозировала эксперт.

Также она предупредила, что то в одной, то в другой части Москвы до конца текущей недели будут возникать непродолжительные туманы с видимостью до 500 метров.

«При антициклональном типе погоды туманы весьма возможны, но они не представляют особой опасности. Во-первых, потому что они непродолжительные, во-вторых, потому что видимость все-таки в туманах у нас сохраняется в пределах где-то 500 м, что не является опасным явлением погоды», — уточнила спикер.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший ноябрь в Москве стал третьим в списке самых теплых за всю историю наблюдений за погодой.