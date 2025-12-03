Москвичи снова недополучили солнца

Москвичи в ноябре столкнулись с дефицитом солнца. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в прошедшем месяце солнце в Москве светило всего 22 часа при норме 30 часов. Всего за осенний сезон оно появлялось в течение 262 часов при норме 272 часа. Самым солнечным месяцем был сентябрь.

Ранее синоптик сообщала, что нехватка солнца была зафиксирована и в октябре. Жителям Москвы солнце светило 38 часов, что не дотягивает даже до половины месячной нормы.