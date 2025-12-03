Сбой произошел на Кольцевой линии московского метро

На Кольцевой линии московского метрополитена якобы произошел сбой в движении поездов.

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— Поезда следуют с опозданием с «Курской» в направлении станции «Таганская». По громкоговорителю людей просят воспользоваться другим транспортом или сменить линию метро, — говорится в публикации.

Представители департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы о сбое на Кольцевой линии на момент публикации материала не сообщали.

Ранее на Люблинско-Дмитровской линии временно увеличивали интервалы движения составов. Это было связано с тем, что на пути упал мужчина. До этого идентичная ситуация произошла на Замоскворецкой линии. Там на пути упал пассажир, позднее движение поездов ввели в привычный график.