Собянин рассказал о мероприятиях в День Неизвестного Солдата в Москве

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Дата ежегодно посвящена памяти павших защитников страны и появилась в 2014 году.

Он рассказал, что главный мемориал появился в столице в 1966 году, когда прах неизвестного бойца, найденного на 41 километре Ленинградского шоссе, перенесли в Александровский сад. Тогда установили плиту с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», а в мае 1967 года у нее зажгли Вечный огонь.

По словам мэра, сегодня у Могилы Неизвестного Солдата прошла церемония возложения цветов с участием проекта «Молодежь Москвы». Участники почтили память воинов и напомнили о значении их подвига.

Собянин отметил в МАХ, что памятные акции проходят и на Поклонной горе, где выкладывают из лампад знаменитую фразу и возлагают цветы. Он добавил, что в округах столицы жители и волонтеры приводят в порядок памятники и захоронения, подчеркивая, что память о подвиге предков остается важной частью общей истории.

Ранее в центральном выставочном зале «Манеж» открылась историко-документальная выставка «Великая Победа. Россия — Моя история». 4 ноября Сергей Собянин посетил ее вместе с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Мэр отметил, что на выставке представлено свыше 700 экспонатов.