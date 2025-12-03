Сквер возле Благовещенской церкви обновили в ВАО Москвы

Специалисты обновили сквер возле Благовещенской церкви в Восточном административном округе столицы.

Об этом в среду, 3 декабря, рассказали в пресс-службе Гродского хозяйства города.

— В рамках благоустройства территории, прилегающей к БКЛ «Сокольники», привели в порядок сквер около Благовещенской церкви, через который проходит маршрут к станции. Теперь там создано комфортное пространство для тихого отдыха с современным освещением, удобными скамейками и зелеными насаждениями, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Планировка сквера осталась прежней — центральная аллея с круглой площадкой посередине и две боковые, соединенные с ней. Так, на прогулочных дорожках заменили покрытие общей площадью почти 925 квадратных метров, установили лавочки, перголы с качелями, провели озеленение.

Кроме того, специалисты оборудовали 14 пятиметровых уличных торшеров в историческом стиле, они напоминают старинные газовые фонари, но светят довольно ярко за счет светодиодных светильников, добавили в Telegram-канале ведомства.

