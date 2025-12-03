Движение ограничили на ряде улиц в центре Москвы

Дорожное движение ограничили на нескольких улицах в центре столицы. Об этом в среду, 3 декабря, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, московские автомобилисты временно не смогут проехать по Большому Каменному мосту по направлению в центр, по Новоарбатскому мосту по направлению в центр, по внешней и внутренней стороне Садового кольца, по улице Тверская по направлению в центр, по съезду с Никитского бульвара на Новый Арбат в область.

— Движение закрыто на съезде с Баррикадной улицы на Садовое кольцо, на съезде с Кремлевской набережной на Моховую улицу, на улице 1905 года, на Пресненской набережной, на съезде с внешней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат по направлению в область, — добавили в Telegram-канале ведомства.

28 ноября в Москве также было временно перекрыто движение транспорта по Тверской улице, Кремлевской набережной и на Большом Каменном мосту. Тогда объехать ограничения можно было по улице Петровке.