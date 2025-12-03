Москвичам рассказали о «холодной» Луне

Первое полнолуние этой зимы москвичи смогут увидеть в ночь на 5 декабря. Об этом агентству «Москва 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

В небе в эту ночь появится «холодная» Луна, однако к реальному состоянию небесного тела это название отношение не имеет, уточнила Рублева. Она объяснила, что «цвет» спутника зависит от земной атмосферы, сквозь которую его видит человек. Рублева также рассказала, что оттенок Луны становится теплее по мере ее приближения к горизонту.

«По мере подъема над горизонтом ее цвет становится бледно-желтым, а затем белым», — сказала она.

Полнолуние наступит 5 декабря в 02:15 по московскому времени, когда к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска.

Она также рассказала о других ключевых астрономических событиях этой зимы — главным из них является зимнее солнцестояние, самый короткий день и самая длинная ночь в году в Северном полушарии. В этом году явление придется на 21 декабря, когда световой день продлится около 7 часов, остальное время будут сумерки и ночь.

В начале января над Московской областью на камеру попала «Бобровая луна» или «Бобровое суперлуние».