Москвичам рассказали о морозах и тумане на этой неделе

До конца текущей недели в столице не ожидается морозов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Мослента

«Характер погоды существенно меняться не будет. Погода облачная, в ночное время могут приниматься небольшие осадки, морось или мелкий снежок. Днем либо без существенных осадков, если и будут, то это будет небольшой дождик, похожий на морось. Температура в ночные часы останется около 0 градусов, дневная – слабо положительная», – сказала Позднякова.

По ее словам, про снег и морозы ниже 5 градусов говорить пока рано. «Фон атмосферного давления до понедельника включительно будет высоким, будет преобладать южный, затем юго-восточный ветер. Пока что никаких намеков на морозы ниже минус 5 градусов и осадков в виде снега. Пока про снег говорить рано», – заключила синоптик.