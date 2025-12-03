В Музее Победы состоится торжественное посвящение в юнармейцы

5 декабря в Музее Победы состоится торжественная церемония вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В величественном Зале Полководцев воспитанники примут клятву кадета на верность традициям и заветам кадетского братства.

На торжественное мероприятие приглашены – председатель и депутаты Московской городской Думы Алексей Шапошников, Анатолий Выборный, Дарья Борисова и Александр Козлов, председатель правления общественного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов, представители Министерства обороны России Борис Китаев и Анатолий Кривоуз, председатель Совета ветеранов ОВД г. Москвы Вячеслав Козлов и другие почетные гости. Также, поддержать ребят приедут родители и друзья.

— День принятия клятвы – важное и памятное событие в жизни каждого юнармейца. Произнося клятву, ребята дают слово достойно и с честью носить имя юнармейца, уважать и чтить традиции старших поколений, быть преданными Отечеству, — отмечают организаторы.

В рамках торжественного мероприятия участникам представят световую инсталляцию «Дорога к Победе», которая расскажет о ключевых событиях военных лет — начало войны, битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, штурм Берлина и Парад Победы. В завершение мероприятия состоится памятное фотографирование, а также в Залах Конев и Василевский ребятам представят кинофильм «Маршал Баграмян. Искусство победы».