Елки «Зимы в Москве» украсили в стиле городских проектов

На Цветном бульваре оборудовали праздничные пространства проектов столицы. Специалисты комплекса городского хозяйства разместили здесь 27 островков с елками разной высоты. Конструкции окружили лайтбоксами с логотипами, а новогодние деревья украсили брендированными цветными шарами.

Среди представленных проектов — портал mos.ru, приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», сервисы «Мосбилет» и «Моспитомец», медиабанк «Мосфото», суперраздел «Москва — детям», онлайн-трансляции из Московского зоопарка и проект «Экоточки Москвы».

Кроме того, здесь можно найти елочные пространства комплекса городского хозяйства столицы, Департамента информационных технологий, фестивалей «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие» и «Театральный бульвар», а также елки Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, «Московской медицины», «Московского образования» и другие.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Масштабные световые инсталляции также установили возле цирка на проспекте Вернадского в преддверии Нового года. Кроме того, возле цирка установили новогоднюю ель с шатром из золотистых гирлянд и световые цифры 2026.