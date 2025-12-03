Каток, тюбинговую горку и «Дом Деда Мороза» откроют в кинопарке «Москино»

На территории кинопарка «Москино» 6 и 7 декабря заработают две новые площадки для детей и их родителей — тюбинговая горка и «Дом Деда Мороза». А 14 декабря на «Соборной площади» состоится торжественное открытие катка площадью более трех тысяч квадратных метров.

Гости увидят выступление двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой и других профессиональных фигуристов, а также смогут получить автографы.

— Посетители кинопарка смогут покататься на коньках в окружении кинодекораций, отображающих соборы и палаты Московского Кремля. А в самом центре катка установят две новогодние елки высотой 9,5 и 12 метров. Их украсят видеоэкраны, игрушки и световые гирлянды, — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Каток открыт с 11:30 до 21:30 до 1 марта. Коньки можно будет взять напрокат (услуга платная). После катания гости смогут попробовать согревающие зимние напитки и угощения на уличном фудкорте. Кроме того, с 31 декабря 2025 по 12 января 2026 года на территории катка пройдут показы новогодних советских фильмов и мастер-классы фигуристов. Для посещения необходим входной билет в кинопарк.

Кроме того, на центральной площади кинопарка на протяжении всей зимы будет работать тюбинговая горка с четырьмя спусками: двумя по 115 метров и двумя по 75 метров. Подняться наверх можно на траволаторе с пандусом длиной 75 метров. Площадка работает до 1 марта, вход бесплатный, передает официальный сайт мэра Москвы.

До 15 января в столичных парках будут работать почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза. Об этом рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.