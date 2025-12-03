Княжевская: подстанцию «Бескудниково» реконструируют в Отрадном

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) для земельного участка в районе Отрадное Северного административного округа Москвы в целях реконструкции подстанции «Бескудниково» внесли изменения. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

© Вечерняя Москва

Она уточнила, что на участке площадью 8,5 гектара по адресу: Высоковольтный проезд, земельный участок 1/39, запланирована реконструкция подстанции со строительством объектов общей площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров.

— Реконструкция обеспечит повышение надежности энергоснабжения девяти районов на севере столицы: Бескудниковского, Дмитровского, Восточного и Западного Дегунина, Бутырского, Савеловского, Тимирязевского, Ховрина и Левобережного, — подчеркнула Юлиана Княжевская.

Строительные работы направлены на модернизацию инженерной инфраструктуры, а использование современного оборудования и электроустановок снизит шумовую нагрузку на окружающую застройку.

Правила землепользования и застройки представляют собой набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.