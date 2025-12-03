Собянин рассказал о социальной интеграции людей с инвалидностью в Москве

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад Анастасии Раковой, заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития, о социальной интеграции людей с инвалидностью. По итогам обсуждения вопроса Сергей Собянин поручил продолжить реализацию актуальных проектов в этой сфере.

В Москве проживают более 950 тысяч человек с инвалидностью, около 60 тысяч из них — дети. Комплексная поддержка и улучшение качества жизни горожан с особенностями здоровья остаются одними из главных приоритетов социальной политики столицы. Сегодня в фокусе внимания не просто адаптация, а полноценная интеграция таких людей во все сферы городской жизни. Москвичи с особенностями здоровья получают образование, проходят комплексную реабилитацию, находят работу, создают семьи, занимаются спортом и творчеством, а также участвуют в инклюзивных столичных проектах.

Возможности для получения образования

Большое внимание Правительство Москвы уделяет организации качественного и доступного инклюзивного образования. Сегодня в детских садах, школах и колледжах города учатся свыше 80 тысяч ребят с инвалидностью.

Чтобы создать условия, учитывающие особенности каждого ученика, команда специалистов, включающая психологов, логопедов, дефектологов, проводит комплексное обследование. Раньше был возможен только очный формат, а с этого года ребята могут пройти такое обследование онлайн, не выходя из дома. С марта 2025 года его прошли более 30 тысяч человек.

Кроме того, в столице работают 16 специализированных школ для детей с особенностями здоровья. С учениками занимаются опытные учителя, логопеды, дефектологи и психологи, которые применяют индивидуальный подход к каждому ребенку, помогают ему учиться и развиваться.

В системе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы создают все необходимые условия для того, чтобы дети с инвалидностью получали качественное образование и проходили комплексную реабилитацию без отрыва от учебного процесса. В Москве работает восемь реабилитационно-образовательных центров, где обучаются свыше двух тысяч школьников с особенностями здоровья.

В каждом центре работу организовывают с учетом конкретных заболеваний детей. Так, на базе школы-интерната № 1 действует Всероссийский центр для одаренных незрячих детей, где обучаются талантливые ребята со всей страны.

Столичные специалисты создали уникальную модель обучения: как в реабилитационном, так и в образовательном процессе применяются инновационные подходы и высокотехнологичное оборудование. Учебные классы снабжены специальной мебелью и техникой, а индивидуальные образовательные программы учитывают потребности каждого ученика. В центрах работают высокопрофессиональные специалисты: учителя, врачи, психологи и логопеды-дефектологи. А в обучении используют VR-технологии, искусственный интеллект и другие инновационные решения.

Помощь в получении профессии и трудоустройстве

Правительство Москвы также оказывает помощь людям с инвалидностью в освоении новой профессии, повышении квалификации и трудоустройстве. Для них разработано свыше 60 бесплатных образовательных программ, при этом акцент делается на кастомизированное обучение под запросы конкретных работодателей.

Городская служба занятости проводит встречи соискателей «Хочу работать» и реализует проекты «Доступная работа», «Топ-500 резюме», «Твой путь в профессию», «Уверенный шаг» и другие.

А на базе учебного центра «Профессионал» развивается движение «Абилимпикс». Оно помогает людям с особенностями здоровья стать экспертами в выбранной профессии. На соревнованиях по профмастерству участники демонстрируют свои навыки, расширяют круг знакомств, получают новые знания и встречаются с потенциальными работодателями.

Для многих участие в движении становится реальным шансом на успешную карьеру и самореализацию. Например, в 2024 году благодаря чемпионату «Абилимпикс» работу нашли 659 москвичей с инвалидностью (на 30 процентов больше, чем в 2023-м). Наиболее востребованными направлениями для трудоустройства стали промышленность, информационные технологии, торговля, сфера услуг и образование.

В 2025-м квотируемые рабочие места людям с инвалидностью предоставили 7,4 тысячи организаций — почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году. Сегодня на таких местах в Москве работают свыше 41 тысячи человек с особенностями здоровья, что на 20 процентов больше, чем год назад.

Реабилитация: индивидуальный маршрут заботы

Ежегодно услуги по индивидуальным программам реабилитации или абилитации получают свыше 200 тысяч москвичей. Из них 20 процентов проходят курсы комплексной реабилитации в городских центрах (в том числе три тысячи человек пользуются услугами мобильной службы реабилитации на дому). А 80 процентов получают услуги через общественные организации, которым город выделяет субсидии, а также в рамках государственных контрактов, когда услуги можно получить как на территории Москвы, так и за ее пределами.

Для оказания высокотехнологичной помощи в 10 московских реабилитационных центрах применяют роботизированные ассистивные технологии, тренажеры с биологической обратной связью, VR-технологии и другие.

Мобильная реабилитация, при которой специалисты выезжают на дом, тоже стала важным элементом системы помощи москвичам с инвалидностью. Она обеспечивает равный доступ к качественной реабилитации, независимо от состояния здоровья и уровня мобильности человека.

Такие услуги оказывают Московский городской центр реабилитации, центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра», Научно-практический центр медико-социальной реабилитации имени Л.И. Швецовой и другие учреждения. В 2025 году провели свыше 3,3 тысячи курсов мобильной реабилитации в разных округах города.

Кроме того, успешно развиваются и программы социокультурной адаптации. Они направлены на раскрытие творческого потенциала людей с инвалидностью. Например, в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая ежедневно занимаются более 270 человек с инвалидностью, свыше 3,5 тысячи ежегодно участвуют в различных городских проектах. Здесь реализуют 16 адаптированных творческих программ по многим направлениям — от вокала и художественного чтения до танца и оригинального жанра. Воспитанники центра участвуют в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», выступают на сцене со звездами российской эстрады, а также ставят спектакли и мюзиклы.

Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» на протяжении 10 лет оказывает услуги по комплексной реабилитации людей с инвалидностью через творческую деятельность. Люди с особенностями здоровья занимаются в мастерских по полиграфии, обработке дерева, гончарному делу, текстилю и дизайну, а также в художественных студиях. Сегодня в них работают свыше 70 человек. Горожане с особенностями здоровья выполняют реальные заказы, а их изделия — от сувенирной продукции до предметов интерьера — находят своих покупателей. Таким образом, реабилитация через творчество становится профессиональной деятельностью со стабильным доходом, доказывая, что ограниченные возможности здоровья не являются преградой для мастерства и экономической самостоятельности.

В свою очередь, в Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта в Зеленограде упор сделан на занятия, подразумевающие двигательную активность. Специалисты работают как с детьми, так и со взрослыми. Среди тех, кто проходит реабилитацию, немало участников и призеров соревнований по адаптивному спорту.

Взаимодействие с некоммерческими организациями

Последние семь лет Правительство Москвы реализует программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) «Москва — добрый город». В нее входит комплекс проектов грантовой, имущественной, образовательной и информационной поддержки.

Ежегодно в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город» столица выделяет на помощь некоммерческим организациям 400 миллионов рублей. Всего за семь лет проведения конкурса грантов город поддержал 738 проектов НКО, на реализацию которых выделил 2,8 миллиарда рублей.

Каждая третья некоммерческая организация — получатель грантов реализует программу поддержки людей с особенностями здоровья.

Имущественная поддержка позволяет некоммерческим организациям повысить доступность услуг для москвичей. В части помещений они организуют работу инклюзивных мастерских, а остальные адаптируют для оказания услуг различным категориям горожан. Сегодня в столице действует 90 инклюзивных мастерских, где трудоустроены около 750 человек с особенностями здоровья.