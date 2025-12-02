Москвичам рассказали о погоде в Новый год

Новогодняя ночь в Москве не выдастся морозной. Своим прогнозом в эфире «Радио 1» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, ноябрьская погода сохранится в Москве вплоть до конца недели. Температура все эти дни будет держаться на 5-6 градусов выше климатической нормы, что скорее соответствует первой половине ноября, чем началу декабря. Осадков не ожидается, однако небо будет затянуто облаками из-за инверсии в антициклоне, пояснил Шувалов.

Декабрьскую норму температура будет превышать на протяжении всего месяца, заверил метеоролог — впоследствии аномалия составит 2-3 градуса. Как отметил Шувалов, снегопады придут в столичный регион только после 10 декабря. Новогодняя ночь, как предвещает синоптик, выдастся теплой.

На праздники москвичи не останутся без снега — в этом столичных жителей заверила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, устойчивый снежный покров в мегаполисе образуется к середине декабря.