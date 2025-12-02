Россиянам рассказали о погоде в первый зимний месяц

В первый зимний месяц россиян ожидает теплая погода без существенных осадков. Прогнозом с «Царьградом» поделился синоптик Александр Ильин.

Он рассказал, что температура будет держаться в районе нуля градусов, из-за чего сформированного снежного покрова не предвидится. Также плюсовая температура ожидается в столице, за исключением отдельных районов, где ночью иногда будет подмораживать.

«Существенных изменений либо перепадов температуры воздуха в ближайшие дни не произойдет. То есть сохранится такая же погода, как сейчас: относительно теплая, в основном облачная, но без заметных осадков», — заявил синоптик.

По его словам, полноценного снега можно ожидать не раньше 15 декабря. Однако небольшой снежок может выпасть и в ближайшей перспективе, предположил Ильин. «Но будет ли так на самом деле, нужно уточнять каждый день», — добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что даже снег не отменит того, что декабрь 2025 года станет аномально теплым. При этом, по ее словам, жители столицы не останутся без снега на Новый год.