Бесплатные спортивные игры для семей стартуют 6 декабря в рамках "Зимы в Москве"

Серия бесплатных спортивных игр для семей стартуют в рамках проекта "Зима в Москве" в субботу, 6 декабря. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта.

© Пресс-служба департамента спорта города Москвы

Новые мероприятия будут проводиться каждые выходные. Среди запланированных активностей горожане смогут выбрать открытые турниры и мастер-классы по силовым видам спорта, тэг-регби, брумболу, лазертагу, а также мини-ориентирование или сумо на снегу.

Помимо этого, проект предусматривает проведение эстафет, игр народов мира и народных забав, в том числе перетягивание палки, бои на бревне с подушками и прыжки в мешках.

Все активности пройдут на 13 городских площадках, среди которых стадион "Авангард", детский парк "Фили", парк спорта "Яуза" и другие. Позже к проекту присоединятся площадки в сквере у метро "Некрасовка", на Нагатинской набережной и в парке "Жужа".

С 1 декабря в столице также стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". В его рамках жители смогут бесплатно посетить занятия по фитнесу, йоге, зумбе, катанию на коньках и лыжах на 140 площадках по всему городу.

На тренировках особое внимание будет уделено безопасности и уровню подготовки участников. В частности, тренеры помогут освоить базовые техники и развить координацию независимо от возраста и физической формы.