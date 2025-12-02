Световые инсталляции установили возле цирка на проспекте Вернадского

Там появились светящийся шар высотой 17 метров и конструкцию из 13 арок «Павлин».

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили монтаж световых инсталляций возле здания цирка на проспекте Вернадского. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем украшать столицу к новогодним и рождественским праздникам. По всему городу традиционно устанавливаем световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. У здания цирка на проспекте Вернадского на юго-западе столицы появились уже полюбившиеся москвичам две инсталляции — футуристический елочный шар и элегантные арки “Павлин”», — рассказал Петр Бирюков.

Световой шар высотой 17 метров и весом более девяти тонн — сложная сборная конструкция, состоящая из двух полусфер. На его поверхности расположено 18 тысяч светодиодных модулей, которые создают динамичные узоры и визуальные эффекты.

Рядом с елочным шаром разместили световые арки «Павлин» — своеобразный портал, символизирующий вход в праздничное пространство. Конструкция высотой четыре метра состоит из 13 арок с огромной фигурой павлина. Возле цирка установили новогоднюю ель с шатром из золотистых гирлянд и светящиеся цифры 2026.

Для украшения города используют современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники энергоэффективны, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Конструкции используют повторно из года в год. Благодаря многофункциональности их можно видоизменять и адаптировать под разные события.