17 катков с искусственным льдом уже открыли в парках Москвы

Этой зимой в столичных парках будет работать 28 катков, подведомственных Департаменту культуры. Первые катки с искусственным покрытием уже открылись. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

— Горожан и туристов ждут на 17 площадках, в том числе в Таганском парке, усадьбе Воронцово, парках «Фили» и «Красная Пресня». Помимо сеансов катания, для посетителей организуют мастер-классы и ледовые шоу, — рассказала Сергунина.

Еще 11 катков с натуральным льдом откроют при установлении минусовой температуры.

Также начали принимать посетителей три флагманские площадки — в музее-заповеднике «Коломенское», «Сокольниках» и у арки главного входа Парка Горького.

Каток в «Коломенском» стал одним из самых больших в этом сезоне, его площадь превышает 13 тысяч квадратных метров. Добраться до него можно на новогоднем поезде от одноименной станции метро, проезд бесплатный.

В Парке Горького у арки главного входа также открыт каток, рядом с ним расположена праздничная ель. В выходные в «Медиарубке» будут проходить выступления молодых исполнителей.

Площадку «Лед» в «Сокольниках» обновили в рамках благоустройства парка. Здесь могут одновременно кататься до 500 человек. В «Сокольниках» также появятся четыре катка с естественным покрытием, а аналогичные площадки откроются в Измайловском и Воронцовском парках.

Информацию о расписании и условиях посещения можно найти на сайтах и в соцсетях парков.

Ранее стало известно, что с 1 декабря на фестивальных площадках «Московских сезонов» начали работать бесплатные катки. Всего будет 25 площадок с искусственным льдом, включая крупнейшие в Кузьминках, Марьине, Коптеве и других районах.