Семь вузов Москвы примут участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна

Гости VII Московской недели интерьера и дизайна смогут познакомиться с работами молодых дизайнеров из семи столичных вузов: участниками выставки станут более 60 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Куратором зоны вузов выступит Александра Санькова, директор Московского музея дизайна, дизайнер, член Союз дизайнеров России и Московского союза художников. На VII Московской неделе интерьера и дизайна будет представлена масштабная экспозиция работ и проектов студентов семи ведущих столичных вузов и школ дизайна: Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова, Российского государственного университета имени Косыгина, Британской высшей школы дизайна, Школы дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, высшей школы дизайна «Детали», Института бизнеса и дизайна и Международной школы дизайна (IDS). Задача экспозиции – показать силу отечественной школы дизайна, новаторство и талант молодых российских дизайнеров, а также познакомить индустрию и гостей с новыми именами», – говорится в сообщении.

Отмечается, что центральной станет экспозиция РГХПУ имени Строганова, который в этом году отмечает 200-летие. Так, на ней можно будет увидеть большую коллекцию мебели и предметов декора: гобеленов, ковров, стеллажей, столов и прочих изделий. При этом выставочное пространство объединит ключевые образцы советской эпохи с современными проектами. Стенд станет символом исторической преемственности и междисциплинарного диалога внутри единой школы Строгановского художественно-промышленного образования.

В ведомстве добавили, что участие в выставке совпало с еще одним юбилеем: в декабре Международная школа дизайна отмечает 30-летие. На стенде будут представлены проекты ее выпускников: предметы мебели Дмитрия Логинова и скетчи Миллы Резановой. Дополнят экспозицию кадры из архива вуза и проекты других бывших учащихся.

Кроме того, РГУ имени Косыгина примет участие в выставке с несколькими проектами, выполненными студентами начальных курсов программы «Дизайн персонального пространства»: коллекцией посуды с изображениями студентов «Автопортреты», гипсовыми слепками «Библиотека фактур», отражающими уникальность каждого человека, и эко-проектом «Рыбы России», выполненным совместно с мебельной компанией Place Freedom. Каждый из них демонстрирует, что дизайн может говорить о людях и актуальных проблемах с такой же выразительностью, как текст или рисунок.

Также Британская школа дизайна совместно с Universal University продемонстрирует пять работ студентов и выпускников. В их числе стул Som Евы Дугинцевой, выполненный из переработанного пластика, и коллекция светильников Mångata Надежды Сатковой, напоминающая «отражение Луны в воде». Куратором выставки станет промышленный дизайнер Алиса Минкина.

Поясняется, что работы, выполненные в разных стилях, представят студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ. Стенд института будет поделен на три зоны: премиальную гостиную с гобеленом и уникальным интерьерным декором, зону металлического стеллажа в современной холодной эстетике и дофаминовую зону для игривых, немного детских интерьеров. На стенде – предметы мебели и интерьера, а также коллекция мягких светильников для дома и арт-пространств, похожих на светящиеся подушки.

Так, стенд авторских работ выпускников Высшей школы дизайна «Детали» будет выполнен в концепции выставки современных предметов интерьера в духе русских и советских конструктивистов и модернистов. На нем представят работы шести выпускников школы: письменный стол и шкаф Евгения Вылегжанина, ширму из керамики Екатерины Пономаревой, напольный светильник и керамический стол Аллы Дуловой, инсталляцию из декоративных фигур Вероники Лойко, столик и вазу Анны Пименовой, а также акриловой стол и напольный металлический светильник Светланы Поманской.

В пресс-службе рассказали, что выставка Института бизнеса и дизайна будет посвящена идее пошагового развития – «ступеням роста». Стенд построен по принципу многоуровневой системы тонких стальных рам и плоскостей. На этих «ступенях» размещены объекты, созданные студентами института под кураторством профессора, члена Союза архитекторов, дизайнеров и художников России Владислава Савинкина.

Ключевой частью экспозиции вуза станут студенческие проекты предметного и мебельного дизайна, реализованные совместно с российскими производственными компаниями «ИПК ЛИК» и «Слои». Бетонные структуры, напечатанные на современных 3D‑принтерах, демонстрируют гибридность применения: в интерьере они работают как журнальные столы и вазы, а в иной конфигурации – как низкие ограждения цветников и ограничители в уличной среде. Еще будут представлены три композиции из нержавеющей стали и отражают то, как эксперименты становятся функциональными мини‑стеллажами или самостоятельными арт‑объектами.

Уточняется, что в преддверии VII Московской недели интерьера и дизайна 6 декабря в Московском музее дизайна также пройдет конкурс среди молодых дизайнеров – участников экспозиций на выставке. На питч-сессиях они представят свои проекты экспертам. Жюри будет оценивать новизну, возможность реализации и мастерство презентации. Три победителя получат денежные призы и будут отмечены специальным наградным знаком на стенде вуза. Вход на питч сессии – по предварительной регистрации.

Московская неделя интерьера и дизайна за шесть сезонов стала главной в стране отраслевой платформой для обмена опытом, поиска партнеров и новых клиентов, а также масштабирования и продвижения российских и столичных производителей. С 2022 года на Московской неделе интерьера и дизайна свою продукцию в онлайн- и офлайн-форматах представили более 4 тыс. брендов, а саму выставку посетили более 730 тыс. человек.