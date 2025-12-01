В московском метро появился поезд в честь 65-летия РУДН

Тематический поезд, посвященный 65-летию Российского университета дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, запустили на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Новый поезд будет курсировать по Сокольнической линии в течение шести месяцев", - приводятся на сайте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Внутри поезда пассажиры смогут познакомиться с ключевыми этапами развития одного из самых авторитетных и прогрессивных вузов страны, а также узнают о студенческой жизни, научных достижениях и международных программах.

По словам Ликсутова, это уже 27-й по счету тематический состав, который запустили в столичном метро с начала 2025 года.