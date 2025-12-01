В "Коломенском" открылся самый длинный каток в Европе

На Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское" впервые заработал каток. Он уже получил статус одного из самых длинных в столице: протяженность - 1,7 км. А общая площадь ледового покрытия - 13,5 тысячи квадратных метров.

Одновременно здесь могут кататься 2,5 тысячи конькобежцев. Помимо расположения на набережной, каток привлекает внимание необычным украшением: 14 миллионов светодиодов, которые поддерживают 400 опор.

Одной из первых на лед нового катка вышла корреспондент "РГ". Подробности - в нашем видеосюжете.