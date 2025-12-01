Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро
Сергей Собянин 1 декабря дал старт проходке левого тоннеля от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара" Бирюлевской линии метро.
Как рассказал мэр в своем канале, тоннелепроходческому комплексу "Эсмина" предстоит пройти 1,68 километра на глубине 29 метров.
Правый тоннель, уточнил глава города, начали строить летом - его ведет комплекс "Елена". Планируется, что работы в обоих тоннелях будут завершены в 2026 году.
"На Бирюлевской линии сейчас возводим три станции - "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" . Строительство идёт по графику. Новая ветка пройдёт от ЗИЛа до Бирюлева Восточного и Западного, где впервые появится долгожданное метро. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут", - также рассказал мэр.